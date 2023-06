Ето как играчите на Ман Сити вилняха в съблекалнята на стадион "Ататюрк"

Футболистите на Манчестър Сити отпразнуваха спокойно спечелването на трофея от Шампионската лига след успеха с 1:0 над Интер на финала в Истанбул, но след това вилняха в съблекалнята си на стадион "Ататюрк". Някои хора в социалните медии сравниха празненството на "гражданите" с разюзданите пиянски купони на английските туристи в испанските летни курорти или дори с пиратска оргия в Тортуга.

Manchester city players created a song for Rodri in their celebration in the dressing room. Rodri got the only goal in the #ChampionsLeagueFinal #UCLfinal for them against inter Milan



cheats mendy onana zinchenko sterling dimarco harry kane pic.twitter.com/pd26qMOTKt