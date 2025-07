Край на сагата: Нападател на Спортинг Лисабон, подписва с Арсенал до часове

Нападателят на Спортинг Лисабон - Виктор Гьокереш, е на крачка от дългоочаквания си трансфер в Арсенал, след като вече получи писмено разрешение от португалския шампион да премине медицински прегледи преди финализирането на сделката. Новината беше съобщена от трансферния експерт Фабрицио Романо, според когото шведският нападател ще пристигне в Лондон по-късно в петък, а прегледите са планирани за събота.

Двата клуба вече са постигнали пълно споразумение за трансфер на стойност 63,5 милиона евро плюс допълнителни десет милиона под формата на бонуси. Въпреки че параметрите на сделката бяха договорени още преди няколко дни, оставаше неясно защо трансферът се бави. Сагата около Гьокереш се превърна в една от най-обсъжданите през това лято, с множество обрати и несигурности, но финалът ѝ вече изглежда близо.

🚨✈️ Viktor Gyökeres has just received written authorization from Sporting to undergo medical at Arsenal!



Medical will take place tomorrow, on Saturday with Swedish striker expected in London today.



Saga over. ❤️🤍🇸🇪 pic.twitter.com/al8hh7YjYL