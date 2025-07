Байерн Мюнхен прати трета оферта за Луис Диас

Байерн Мюнхен е изпратил трета оферта за крилото на Ливърпул Луис Диас. Офертата на баварците е на стойност повече от 67.5 млн. евро, пише Флориан Плетенберг.

Преговорите между двата клуба продължават. 28-годишният колумбиец иска да премине на "Алианц Арена", като вече се е договорил с германския шампион.

Луис Диас ще подпише договор до лятото на 2029 година, ако Байерн и Ливърпул се споразумеят. Сделката обаче все още може и да пропадне.

🚨🔴 EXCL | FC Bayern have submitted their new offer to Liverpool for Luis #Diaz worth more than €67.5 million.



Talks between the clubs are ongoing. As reported, Díaz wants to join Bayern and is waiting for an agreement between the clubs. He can sign a contract running at least… pic.twitter.com/5V8IrNzfj7