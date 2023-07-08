06.00 Волейбол, Бразилия - Китай (мъже) МАХ Спорт 2
07.45 Суперкарс, първо състезание в Таунсвил МАХ Спорт 1
11.00 Рали, европейски шампионат, Швеция МАХ Спорт 1
13.00 Тенис: Уимбълдън, трети кръг Евроспорт 2
13.15 Колоездене: Тур дьо Франс, осми етап, мъже Евроспорт 1
13.30 Формула 1, трета тренировка за Гран при на Великобритания Диема спорт 2
14.00 Волейбол, Япония - Италия (мъже) МАХ Спорт 2
14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
15.15 Плажен футбол, световни квалификации МАХ Спорт 3
17.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Великобритания Диема спорт 2
19.30 ЦСКА - "Тирол" Диема спорт
18.30 Сенши, бойна галавечер от Варна МАХ Спорт 1
18.50 Англия - Испания (до 21 г.) БНТ 3
20.00 БМХ: Европейско първенство Бесанкон, рейсинг Евроспорт 1
22.00 Спортно катерене: Световна купа в Шамони, скорост, финал, мъже и жени Евроспорт 1
23.30 Волейбол, България - Сърбия (мъже) МАХ Спорт 2
8 Юли, 2023 08:40 653 2
Спортът по ТВ в събота (8 юли)
Ето какво може да гледаме днес
06.00 Волейбол, Бразилия - Китай (мъже) МАХ Спорт 2
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левски 1914
09:15 08.07.2023
2 Някой
10:00 08.07.2023