Новини
Спорт »
Тенис »
Спортът по ТВ в събота (8 юли)

8 Юли, 2023 08:40 653 2

Спортът по ТВ в събота (8 юли)

  • спорт тв-
  • тв спорт-
  • спорт-
  • футбол

Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в събота (8 юли) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

06.00 Волейбол, Бразилия - Китай (мъже) МАХ Спорт 2
07.45 Суперкарс, първо състезание в Таунсвил МАХ Спорт 1
11.00 Рали, европейски шампионат, Швеция МАХ Спорт 1
13.00 Тенис: Уимбълдън, трети кръг Евроспорт 2
13.15 Колоездене: Тур дьо Франс, осми етап, мъже Евроспорт 1
13.30 Формула 1, трета тренировка за Гран при на Великобритания Диема спорт 2
14.00 Волейбол, Япония - Италия (мъже) МАХ Спорт 2
14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
15.15 Плажен футбол, световни квалификации МАХ Спорт 3
17.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Великобритания Диема спорт 2
19.30 ЦСКА - "Тирол" Диема спорт
18.30 Сенши, бойна галавечер от Варна МАХ Спорт 1
18.50 Англия - Испания (до 21 г.) БНТ 3
20.00 БМХ: Европейско първенство Бесанкон, рейсинг Евроспорт 1
22.00 Спортно катерене: Световна купа в Шамони, скорост, финал, мъже и жени Евроспорт 1
23.30 Волейбол, България - Сърбия (мъже) МАХ Спорт 2


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.

Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    1 0 Отговор
    Ковачев пиши цялото име на това МЕНТЕ доведения Литекс обединен с Етрополе!

    09:15 08.07.2023

  • 2 Някой

    0 0 Отговор
    Бавна сме-рт за диемаджиите

    10:00 08.07.2023

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове