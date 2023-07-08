Спортът по ТВ в събота (8 юли)

06.00 Волейбол, Бразилия - Китай (мъже) МАХ Спорт 2

07.45 Суперкарс, първо състезание в Таунсвил МАХ Спорт 1

11.00 Рали, европейски шампионат, Швеция МАХ Спорт 1

13.00 Тенис: Уимбълдън, трети кръг Евроспорт 2

13.15 Колоездене: Тур дьо Франс, осми етап, мъже Евроспорт 1

13.30 Формула 1, трета тренировка за Гран при на Великобритания Диема спорт 2

14.00 Волейбол, Япония - Италия (мъже) МАХ Спорт 2

14.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4

15.15 Плажен футбол, световни квалификации МАХ Спорт 3

17.00 Формула 1, квалификация за Гран при на Великобритания Диема спорт 2

19.30 ЦСКА - "Тирол" Диема спорт

18.30 Сенши, бойна галавечер от Варна МАХ Спорт 1

18.50 Англия - Испания (до 21 г.) БНТ 3

20.00 БМХ: Европейско първенство Бесанкон, рейсинг Евроспорт 1

22.00 Спортно катерене: Световна купа в Шамони, скорост, финал, мъже и жени Евроспорт 1

23.30 Волейбол, България - Сърбия (мъже) МАХ Спорт 2

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