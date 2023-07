Шокиращ ВИДЕО показва как бодигардът на звездата от НБА зашлевява Бритни Спиърс

Ново видео показа шокиращия момент, в който Бритни Спиърс получава шамар от охраната на звездата от НБА Виктор Уембаняма - и доказа, че тя не го е сграбчила, както се твърдеше преди това.

Кадрите показват моментите, водещи до шокиращия инцидент пред ресторант Catch в хотел ARIA, Лас Вегас в сряда. На тях се вижда как Бритни тича до Виктор и подвиква след него: "сър, сър, сър!" с британски акцент, преди да го потупа по рамото.

Докато тя докосва 19-годишния баскетболист, неговият бодигард я удря в лицето, а от получения шамар очилата на Бритни изхвърчават. След шамара певицата веднага е заобиколена от близките си.

След шамара се чува разстроената Бритни да вика с британски акцент: “Това е Америка за теб. По дяволите всички!'

В момента инцидентът се разследва от полицията на Лас Вегас.

