Ново попълнение на Ман Юнайтед разгневи силно феновете на Челси с ВИДЕО от съблекалнята

Новото попълнение на Манчестър Юнайтед Мейсън Маунт разгневи силно феновете на бившия си тим Челси с видео от съблекалнята на “Олд Трафорд”, което се появи вчера в социалните мрежи. В него се вижда как той е заедно с баща си, а двамата са видимо развълнувани, като определят съблекалнята на тима като “дом” и “специална”.

“Мейсън…тази съблекалня, дом, у дома сме. Кой би си помислил, когато те доведох тук като малко момче,” казва баща му Тони.

Мейсън Маунт отвръща: “Знам, наистина е специално, нали?”

Masons dad Tony: 'Mason...this dressing room man....home mate, HOME. Who would have thought aye, when I bought you up here as little boy' 🥺🥺



Mason: 'I know, special init' [rubs his dads shoulder]

pic.twitter.com/TKg4nuFlWP