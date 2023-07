Килиан Мбапе коментира бъдещето си. Той намекна, че това ще е последният му сезон във френския шампионат, след като той има намерение да изпълни договора си с ПСЖ до лятото на 2024-а година. Парижани обаче поддържат позицията, че ако Мбапе не подпише нов договор, то той ще бъде продаден още това лято.

🚨💣 Kylian Mbappé: “Reasons to believe that it’s my last season in Ligue 1? It's very simple, I'm a competitor, when I play, it's to win. It doesn't matter who I play with, what shirt I wear or where I play, I never settle. I just want to win, win CL. I’ll never be satisfied.” pic.twitter.com/A8zztFaJd1