Ferrari си намери заместник на Карлос Сайнц

Договорът на Карлос Сайнц с Ferrari изтича в края на 2024 година, а в последните месеци испанецът не един и два пъти е изразявал своето недоволство от стратегията на тима. По неговите думи стратегическите решения на Скудерията го карат да „прилича на глупак“.

На фона на това изказване на испанеца медиите в Италия вече започнаха да спекулират, че той няма да поднови договора си с „Черните кончета“ и ще напусне Маранело, за да стане лидер в някой друг екип. Според Corriere dello Sport във Ferrari вече дори имат набелязан заместник на Сайнц.

По информация на изданието шефовете в Маранело ще гонят услугите на Алекс Албон, който от началото на миналата година кара за Уилямс. За тайландеца престоят в Гроув е много позитивен след трудната година и половина в Ред Бул, след която той прекара един сезон на резервната скамейка.

В Уилямс Албон се превърна в лидер на отбора и от началото на този сезон постига някои феноменални резултати за нивото на тима от Гроув. Сред тях е и седмото място в Гран При на Канада, където тайландецът направи едно отлично каране със старите си гуми срещу пилоти с много по-свежи такива.

