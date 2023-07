Байерн вади 100 милиона за Хари Кейн

Германският шампион Байерн Мюнхен не се отказва от нападателя на Тотнъм Хари Кейн. 29-годишният капитан на Англия е приоритет на баварския гранд да запълни празнината, оставена след продажбата на Роберт Левандовски в Барселона миналата година.

„Шпорите“ вече отхвърлха две оферти на стойност 70 и 80 милиона евро от страна на германския колос. Освен това се твърди, че Кейн е дал зелена светлина за трансфера си в Германия, тъй като голмайстор №1 в историята на лондончани е привлечен от възможността да играе под ръководството на Томас Тухел на „Алианц Арена“. Той дори е казал на бившия треньор на Челси и Пари Сен Жермен, че ще играе само за Байерн, в случай че напусне Северен Лондон. Кейн навлиза в последната година от договора си с водения от Анге Постекоглу отбор.

🚨 | Bayern Munich to bid €100m for Harry Kane. (L'Éq) https://t.co/aTZThRWfCx

L’Équipe твърди, че Тухел желае Байерн да играе във формация 4-2-3-1 с Кейн в предни позиции, който отчаяно иска да спечели първия си значим трофей. С „шпорите“ английският капитан спечели само Audi Cup през 2019-а година.

От гледна точка на германския шампион това лято ще бъде само Кейн или нищо. Съобщава се, че шефовете на баварците планират да предложат на Тотнъм сума между 90 и 95 милиона евро за своята цел №1. L’Équipe пише, че за първи път в своята история Байерн дори са готови да преодолеят бариерата от 100 милиона евро за голмайстора на Тотнъм. Френското издание смята, че Карл-Хайнц Румениге, който се завърна в ръководството на Байерн, е готов на всичко, за да убеди президента на „шпорите“ - Даниел Леви, да позволи на Кейн да се премести на „Алианц Арена“.

В същото време, германският тим се надява да събере солидна сума от продажба на играчи, за да финансира трансфера на Кейн. Според германската вeрсия на Sky Sports, Байерн иска 17 милиона паунда за продажбата на Садио Мане, който оглавява списъка от седем играчи, които могат да напуснат през лятото. Също така, баварците са поставили цена от 12 милиона паунда за австрийския халф Марсел Сабицер и около 34 милиона паунда за Бенжамен Павар. Най-скъпият играч в трансферния списък на Тухел е 21-годишният нидерландец Райън Гравенберх, за когото се очакват 42 милиона паунда.

Bayern Munich 'will let Sadio Mane leave for just £17m to raise Harry Kane funds' https://t.co/jBwg8Zi2ct