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Спортът по ТВ в четвъртък (20 юли)

20 Юли, 2023 06:30 102 0

Спортът по ТВ в четвъртък (20 юли)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (20 юли) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

08.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 4
10.00 Нова Зеландия - Норвегия (жени) БНТ 3
11.30 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 1
12.00 Тенис, турнир в Бощад МАХ Спорт 3
12.15 Плувни спортове, световно първенство БНТ 3
14.00 Колоездене: Тур дьо Франс, етап 18, мъже Евроспорт 1
18.00 Волейбол, ВНЛ, Япония - Словения (мъже) МАХ Спорт 2
18.30 "Янтра" - "Беласица" Диема спорт
18.30 Тенис, турнир в Гщаад МАХ Спорт 1
21.00 Волейбол, ВНЛ, Полша - Бразилия (мъже) МАХ Спорт 2
03.00 "Тигре" - "Либертад" МАХ Спорт 4


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