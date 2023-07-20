Спортът по ТВ в четвъртък (20 юли)

Красимир Манов пред ФАКТИ: Пълен провал е историята с газа от БОТАШ, някой направи поредната схема в ущърб на България

Споразумението между "Булгаргаз" и турската компания БОТАШ за доставка и транзит на природен газ, сключено от служебния кабинет, е за смущав ...