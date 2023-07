ПСЖ изпълни една от заканите си към Мбапе

Френският шампион Пари Сен Жермен замина без голямата звезда на отбора Килиан Мбапе за предсезонното си турне в Япония, а бъдещето на футболиста в клуба остава несигурно заради разногласията по договора му.

Мбапе вече обяви, че няма да задейства клаузата си за удължаване на контракта си с още 12 месеца, но ще започне предстоящия сезон с парижани. Той обаче бе оставен извън състава от 29 човека, които отпътуваха за Япония, а в събота тренира на базата на отбора. Националът на Франция не коментира ситуацията, но изглеждаше в добро настроение, усмихвайки се и позирайки за снимки с фенове, които го чакаха, пише агенция АП.

ПСЖ не желае да остави Мбапе да напусне без продажба в края на следващия сезон. Клубът постави условие или да бъде подписан нов договор, или ще продаде играча това лято. Нападателят иска да остане при парижани до догодина, а тогава да играе за Франция на Олимпийските игри - заявка, която ще трябва да бъде одобрена от футболната федерация на страната и от клуба.

Kylian Mbappé stops by outside the PSG Campus after training today to take pictures with the fans and sign autographs. 🎥🇫🇷

pic.twitter.com/yrbK7aimP4