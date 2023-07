Отборът на Роналдо примами Садио Мане с 40 милиона евро

Нападателят на Байерн Садио Мане е близо до това да продължи кариерата си в Ал-Насър, според CBS. Азиатският клуб е готов да предложи на мюнхенския тим 40 милиона евро.

31-годишният сенегалец се е съгласил на трансфер в Ал-Насър. През сезон 2022/23 Мане изигра 38 мача, вкара 12 гола и направи 6 асистенции.

Bayern Munich have accepted Al Nassr’s €40m offer for Sadio Mane - it’s up to the forward to accept or reject the move. (CBS Sport) pic.twitter.com/rqed9rkYEh