Лаутаро Мартинес: Разочарован съм от Лукаку

Нападателят на Интер Лаутаро Мартинес призна, че не разбира поведението на Ромелу Лукаку, който проведе преговори с Ювентус, въпреки че в същото време декларираше желанието си да остане при “нерадзурите”.

“Истината е, че се разочаровах. Опитах се да се свържа с Лукаку в тези дни на хаос, но той така и не си вдигна телефона. Други от съотборниците ми също не успяха да говорят с него. След толкова години заедно, след толкова преживявания, нямаше как да не се разочаровам. Но това е негов избор. Желая му всичко най-добро”, каза Лаутаро Мартинес пред “Гадзета дело Спорт”.

В същото време, Ювентус продължава с опитите си да привлече Лукаку. Ръководството на “бинаконерите” иска да вземе нападателя под наем от Челси, но с опция за закупуване.

30-годишният белгиец със сигурност няма да остане на “Стамфорд Бридж”. Той тренира на базата на клуба, докато отборът е на предсезонно турне в САЩ.

През миналия сезон Лукаку изигра 37 мача за Интер и вкара 14 гола. Неговият договор с Челси е до 2026 година.

