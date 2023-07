Манчестър Юнайтед и Интер най-после се разбраха за Онана

Манчестър Юнайтед и Интер най-после са стигнали до споразумение за трансфера на вратаря Андре Онана след седмици на преговори, твърди журналистът Фабрицио Романо, както и медиите в двете страни.

Очаква се „червените дяволи“ да платят между 48 и 50 милиона евро твърда сума плюс още около пет милиона в бонуси, които обаче не са от най-лесно достижимите.

André Onana deal has been agreed yesterday night as Manchester United will now start to prepare contracts and paperwork; then book medical tests. 🔴🇨🇲 Onana will sign until June 2028 plus option until 2029. Expectation is for official announcement later this week, not today. pic.twitter.com/fEkLyZ8cbI

Самият вратар също е договорил личните си условия и ще подпише договор за пет години с опция за допълнителен сезон, която може да бъде активирана от страната на клуба. Очакванията са по-късно днес той да си вземе довиждане с досегашните си съотборници в Интер, след което да отлети за Манчестър, където да премине медицински прегледи и да подпише контракта си, който ще бъде до лятото на 2028-а година с опцията за допълнителни 12 месеца.

Мениджърът на англичаните - Ерик тен Хаг, са, че той ще успее да вземе достатъчно бързо виза за САЩ и да може да направи своя дебют в първата контрола там срещу Арсенал в неделя.

André Onana to Manchester United, it’s finally here we go! 🚨🔴🇨🇲



Clubs are closing in on the agreement then Onana will travel for medical tests and contract signing.



Man Utd set to request VISA for Onana for USA trip.



Ten Hag will have the new goalkeeper he wanted. pic.twitter.com/hWQX9svsMV