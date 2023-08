Шоуто на Лионел Меси в САЩ продължава (ВИДЕО)

Шоуто на Лионел Меси в САЩ продължава. Отборът на Интер Маями излезе от на пръв поглед невъзможна ситуация и се поздрави с нов успех за Купата на лигата. Този път Далас не успя да се спаси от поражението, въпреки че имаше аванс от два гола, 10 минути преди края. Мачът завърши 4:4, а аржентинецът се разписа в 85-та минута за да се стигне до дузпи. Там футболистите на Тата Мартино не пропуснаха нито веднъж и се класира за следващата фаза.

Световният шампион продължи да блести, като откри резултата още в 6-та минута след асистенция от Жорди Алба.

We're heading to the @LeaguesCup quarterfinals 🤩🤩#DALvMIA pic.twitter.com/gn0b75c6D1