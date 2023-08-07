Жребият е хвърлен: Лудогорец среща Аякс за влизане в групите на Лига Европа

Лудогорец ще срещне нидерландския гранд Аякс в плейофа за влизане в групите на Лига Европа, стига „орлите“ да елиминират Астана в третия квалификационен кръг от турнира.
Плейофите за влизане в груповата фаза на Лига Европа ще бъдат изиграни на 24 и 31 август. Жребият определи Лудогорец евентуално да е домакин в първата среща и гост на реванша.
Ако българския шампион загуби от Астана и отпадне от Лига Европа, ще играе плейоф за влизане в групите на Лигата на конференциите.
Лига Европа, плейофи:
Славия Прага/Днипро - Зоря Луганск
Олимпиакос/Генк - Чукарички
Унион Сен-Жилоаз - Лугано
Астана/Лудогорец - Аякс
Жалгирис/Хекен – Абърдийн
ЛАСК Линц – Жрински/Брейдаблик
Клаксвик/Мьолде – Шериф Тираспол/БАТЕ Борисов
Олимпия Любляна/Галатасарай – Карабах/ХИК Хелзинки
Слован Братислава/Макаби Хайфа – Ракув Ченстохова/Арис Лимасол
АЕК Атина/Динамо Загреб – Копенхаген/Спарта Прага
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15:01 07.08.2023