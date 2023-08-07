Жребият е хвърлен: Лудогорец среща Аякс за влизане в групите на Лига Европа

Лудогорец ще срещне нидерландския гранд Аякс в плейофа за влизане в групите на Лига Европа, стига „орлите“ да елиминират Астана в третия квалификационен кръг от турнира.

Плейофите за влизане в груповата фаза на Лига Европа ще бъдат изиграни на 24 и 31 август. Жребият определи Лудогорец евентуално да е домакин в първата среща и гост на реванша.

Ако българския шампион загуби от Астана и отпадне от Лига Европа, ще играе плейоф за влизане в групите на Лигата на конференциите.

Лига Европа, плейофи:

Славия Прага/Днипро - Зоря Луганск

Олимпиакос/Генк - Чукарички

Унион Сен-Жилоаз - Лугано

Астана/Лудогорец - Аякс

Жалгирис/Хекен – Абърдийн

ЛАСК Линц – Жрински/Брейдаблик

Клаксвик/Мьолде – Шериф Тираспол/БАТЕ Борисов

Олимпия Любляна/Галатасарай – Карабах/ХИК Хелзинки

Слован Братислава/Макаби Хайфа – Ракув Ченстохова/Арис Лимасол

АЕК Атина/Динамо Загреб – Копенхаген/Спарта Прага