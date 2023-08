Станаха ясни възможните съперници на Лудогорец в плейофа на Лига Европа

Българският шампион Лудогорец ще се изправи срещу казахстанския Астана в третия квалификационен кръг на Лига Европа, а сега станаха ясни и евентуалните съперници, които „орлите“ могат да срещнат в плейофа на втория по сила европейски клубен турнир.

Жребият ще бъде теглен в понеделник, а за първи път е възможна среща с отбор, който не е шампион на своята държава.

Отборите (или двойките) са разделени в 4 урни, като Лудогорец е поставен в трета (Pot 3). Двойките от тази урна няма как да се срещнат помежду си. Ако Лудогорец загуби от Астана и отпадне от Лига Европа, ще играе плейоф за влизане в Лигата на конференциите.

Ето кои са евентуалните съперници на Лудогорец в плейофа за Лига Европа при успех над Астана:

Първа урна:

Аякс (Нидерландия), ЛАСК Линц (Австрия), Унион Сен-Жиола (Белгия), Зоря Луганск (Украйна), Абърдийн (Шотландия) и Чукарички (Сърбия).

Втора урна (загубилият отбор от двойките в третия квалификационен кръг на Шампионска лига):

Динамо Загреб (Хърватия) – АЕК Атина (Гърция)

Копенхаген (Дания) – Спарта Прага (Чехия)

Галатасарай (Турция) – Олимпия Любляна (Словения)

Слован Братислава (Словакия) – Макаби Хайфа (Израел)

Мьолде (Норвегия) – Клаквик (Фарьорски острови)

Раков Честохова (Полша) – Арис Лимасол (Кипър)

