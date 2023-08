Новият вратар на Интер: Имам доста причини да пристигна в отбора

Новият вратар на Интер Ян Зомер даде първото си интервю като футболист на отбора, като изрази радостта си от своя трансфер при “нерадзурите”, с който пристигна от Байерн (Мюнхен).

“Имам доста причини да дойда тук. Това е огромен клуб в Италия и в световен мащаб, който има големи традиции, така че за мен това е ново предизвикателство в моята кариера. Гледам към възможността да играя на “Сан Сиро”, да видя атмосферата и феновете. Очакванията ми не са твърде големи, просто нямам търпение за предизвикателствата срещу нови опоненти и нападатели. Надявам се да имам успехи с Интер. Всичко това е ново за мен и се радвам да бъда тук.

