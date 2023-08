Ето я дамата, от която зависи новия договор на Хамилтън с Mercedes

Новият договор на 7-кратния световен шампион Люис Хамилтън с Mercedes се превръща в тема, по която главните действащи лица повтарят едно и също: ще го има, но още не е готов. А кога ще е готов? Не се знае, но ще го има.

Хамилтън вече обяви, че не участва пряко в преговорите, а шефът на Mercedes Тото Волф упорито повтаря, че „важните неща” са уговорени и остават детайлите, както и че „адвокатите продължават да преговарят”. Разбира се, и двете страни не искат да се повтори 2021 година, когато през февруари беше договорен нов 1-годишен договор, преговорите, за който успяха да изправят на нокти Волф и шефовете на Mercedes.

След това Люис подписа нов 2-годишен договор, който изтича сега в края на 2023 година, а следващият му контракт трябва да го нареди сред малцината пилоти, състезавали се във Формула 1, след като са навършили 40 години.

