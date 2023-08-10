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Спортът по ТВ в четвъртък (10 август)

10 Август, 2023 07:00 492 1

Спортът по ТВ в четвъртък (10 август)

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Ето какво може да гледаме днес

Спортът по ТВ в четвъртък (10 август) - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

13.00 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 3
15.55 Колоездене: Световен шампионат в Глазгоу, часовник, жени Евроспорт 1
16.55 БМХ: Световен шампионат в Глазгоу, финал Евроспорт 2
17.30 Лека атлетика, европейско първенство за юноши и девойки БНТ 3
18.00 Тенис, турнир в Торонто МАХ Спорт 2
19.15 Маунтинбайк: Световен шампионат в Глазгоу, крос кънтри на късо трасе Евроспорт 1
19.30 Тенис, турнир в Торонто МАХ Спорт 1
20.00 EFC 106, бойно събитие Нова спорт
20.30 "Апоел" (Беер Шева) - "Левски" Диема спорт
21.00 Голф: PGA тур, Сейнт джуд чемпиъншип, първи ден Евроспорт 2
01.00 „Сао Пауло“ – „Сан Лоренцо“ МАХ Спорт 4
02.00 Тенис, турнир в Торонто МАХ Спорт 1
03.00 „Олимпия“ – „Фламенго“ МАХ Спорт 4


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