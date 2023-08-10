Спортът по ТВ в четвъртък (10 август)

Нестор Ел Маестро: В ЦСКА трябва всичко да се промени, напрежението изобщо не ми влияе

Новият треньор на ЦСКА Нестор Ел Маестро даде обширно интервю за "Домът на футбола" по DIEMA SPORT. Той говори за завръщането си при "червените", какт ...