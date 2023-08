Саудитска Арабия иска Роберто Манчини

Федерацията на Саудитска Арабия е готова с офертата си към вече бившия национален селекционер на Италия Роберто Манчини. Както е известно, вчера бе обявена изненадващата новина от Италианската футболна федерация, че специалистът вече няма да е начело на “Скуадра Адзура”.

От Саудитска Арабия са готови да предложат 3-годишен договор на Манчини, като италианецът ще получава заплата в размер на около 40 млн. евро на година, твърди “Гадзета дело Спорт”. Саудитците търсят нов селекционер, след като досегашният треньор Ерве Ренар напусна поста, за да поеме женския национален отбор на Франция.

Ако Манчини се съгласи с предложението, то той ще стане един от най-скъпоплатените треньори в света. По-рано пък се появиха информации, че саудитците са предложили на специалиста “по-скромната”, но отново солидна заплата от 18 млн. евро на година.

Очаква се 58-годишният Манчини да вземе решението си в следващите няколко дни.

