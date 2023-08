Хари Магуайър провали плановете на Ман Юнайтед

Хари Магуайър и трансферът му в Уест Хем претърпя колапс и Манчестър Юнайтед няма да успее да се раздели с футблиста. Защитникът не успя да договори личните си условия с "чуковете" и по този начин осуети плановте на "червените дяволи".

Ерик Тен Хаг имаше желание да замени Магуайър с Жан-Клер Тодибо от Ница, но до такъв трансфер няма да се стигне. Ръководството на английският клуб няма да привлича нов бранител ако до края на август не се раздели с доскорошния си капитан.

В списъка на нидерландския треньор на Юнайтед бяха още Бенжамен Павар и Едмонд Тапсоба.

With Harry Maguire's move to West Ham falling through, #MUFC are unlikely to go for Jean-Clair Todibo this summer, as per @FabrizioRomano. pic.twitter.com/4dPNbLL9Wk