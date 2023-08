Ал Хилал представи Неймар по уникален начин (ВИДЕО)

Бразилският нападател Неймар беше официално представен като играч на новия си клуб Ал Хилал в събота със специална церемония на стадион „Крал Фахд“ в Саудитска Арабия.

Около 67 хиляди души посрещнаха бившия играч на Пари Сен Жермен, който финализира трансфера си по-рано тази седмица.

„Много съм щастлив от този прием, от това ново предизвикателство. Впечатлен съм. Дойдох в най-големия клуб в тази страна и се надявам да бъда част от историята, да се наслаждаваме и да бъдем щастливи. Ще направя всичко за този клуб“, каза бразилецът.

Neymar is introduced to Al-Hilal fans for the first time 🇸🇦 pic.twitter.com/DFpwzLMZNe