Рой Кийн: Отчайващи! Абсолютно отчайващи! Юнайтед е новият Тотнъм

Легендата на Манчестър Юнайтед - Рой Кийн, не пропусна да критикува отбора след вчерашната загуба от Тотнъм. Той дори сравни "червените дяволи" именно с "шпорите".

Отчайващи! Абсолютно отчайващи! Юнайтед е новият Тотнъм. Лесно е да се играе срещу тях. Това е най-голямата обида, която мога да кажа към тези футболисти на Юнайтед."

Кийн е известен, че никога не спестява подобни тежки думи, а предвид началото на сезона за момчетата на Ерик тен Хаг, може би и са основателни.

