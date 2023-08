Мбапе изригна след гола и обяви бъдещето си (ВИДЕО)

Голмайсторът на Пари Сен Жермен - Килиан Мбапе, отново потвърди, че през новия сезон ще продължи да бъде част от френския шампион. В събота вечер той се завърна в игра за тима при равенството срещу Тулуза (1:1), като спечели и после отбеляза дузпа за своя отбор.

При радостта си след попадението френският национал застана пред сектора с привърженици на отбора и извика „Оставам тук, оставам тук“.

Както е известно, Мбапе отказа да продължи изтичащия си през 2024-а година договор, което вбеси ръководството на клуба. За известен период той беше изваден от състава на Луис Енрике, но преди дни беше реабилитиран.

Тези думи на световния шампион почти сигурно означават, че той няма да бъде продаден това лято, а вероятно след година ще се възползва от възможността да напусне като свободен агент. Той има опцията да удължи контракта си с още 12 месеца, но за момента това изглежда няма да се случи.

“I am staying here, I am staying here.” Case closed for at least 4-5 months. pic.twitter.com/mdnAP0Httn