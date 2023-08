Полицай глоби Гуардиола за неправилно паркиране, испанецът му поиска пари за снимка (ВИДЕО)

Мениджърът на Манчестър Сити – Пеп Гуардиола, също не е безгрешен. Испанецът спря на непозволено място, а това почти незабавно му донесе глоба от строг полицай, който следеше за нередности в една от централните улици на Манчестър.

След като двамата се разбраха за глобата, полицаят се опита да си изпроси снимка с известния специалист, но Гуардиола му отговори подобаващо. Испанецът поиска пари от полицая, който избухна в смях.

Unfortunately it’s the only fine Guardiola will get this year as the FA will not be fining City for their *115 charges



If that was United see how quick the FA reacts



We live in a period where the footballing authorities set a extremely terrible example.pic.twitter.com/xdnf9ji17H