Хари Магуайър остава в Манчестър Юнайтед

Манчестър Юнайтед изглежда готов да отхвърли последната оферта на Уест Хем за защитника Хари Магуайър, съобщава talkSPORT. Контузията на Рафаел Варан означава, че мениджърът Ерик тен Хаг иска да има повече опции в отбрана, но „чуковете“ все още не се отказват от надеждата да подпишат с английския национал.

Уест Хем вече прати едно предложение от 30 милиона паунда за Магуайър по-рано през прозореца, което беше прието от „червените дяволи“, но сделката пропадна заради желанието на централния бранител да получи сериозна компенсация при напускането си на „Олд Трафорд“.

Сега обаче 30-годишният бивш капитан на Ман Юнайтед изглежда ще остане в тима на Тен Хаг заедно с Виктор Линделоф, Лисандро Мартинес и Ерик Баи, които в момента са единствените трима здрави централни защитници.

Не се очаква Баи да се задържа още дълго време на „Олд Трафорд“, тъй като на хоризонта се задава неизбежен трансфер в Саудитска Арабия.

West Ham make new Harry Maguire offer but injury could end transferhttps://t.co/ClPQGPlM9P