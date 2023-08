Капитанът на Нюкасъл участвал в жесток бой пред нощен клуб (ВИДЕО)

Капитанът на Нюкасъл Юнайтед – Джамал Ласелс, е участвал в сбиване, след като е опитал да защити своя брат в центъра на града. Това се е случило след поражението на „свраките“ с 0:1 от шампиона Манчестър Сити на 19-и август. Неприятният инцидент се е разиграл около 4 часа сутринта на следващия ден.

Твърди се, че мъж е ударил с лакът в гърлото 19-годишния брат на Ласелс, което е накарало защитника да се намеси. Твърди се, че група мъже е „заплашила да застреля“ защитника по време на инцидента, който се е случил, след като той е напуснал местен нощен клуб. Полицията потвърди, че разследва случая.

„Малко след 4 часа сутринта в неделя, 20 август, получихме сигнал за безредици, включващи редица хора на Уестгейт Роуд, в центъра на Нюкасъл. Полицаи са пристигнали на мястото, но, след като замесените вече са напуснали местопрестъплението", съобщава говорител на полицията.

След като братът на Ласелс е бил ударен с лакът, свидетел твърди, че бранителят се е намесил и е изблъскал мъжа. След това бутилка с водка е била хвърлена към Ласелс, но е минала на косъм от главата му. Съобщава се, че група от шест до осем са нападнали 29-годишният футболист, след което е бил ударен от всички ъгли.

Говори се, че той успял да събори един от мъжете на земята на пода, но брат му е бил ударен в лицето и кървял. Междувременно техният приятел, с когото двамата са били заедно, е бил ритнат в главата и изпаднал в безсъзнание. Твърди се, че по време на скандала групата е казала, че ще застреля Ласелс.

Във видеото се вижда, че Ласелс се надвесва над един от мъжете на пътя и призовава за спокойствие, когато е заслепен и ударен с юмрук в лицето. На свой ред той нанася удар с юмрук по посока на същия мъж. Източници твърдят, че роденият в Нотингам играч е защитавал както себе си, така и брат си.

След това групата мъже е избягала от мястото, преди да пристигнат полицейските служби и приятелят на Ласелс да бъде откаран в болница. Свидетели казват, че са се страхували, че е мъртъв, тъй като е бил в безсъзнание в продължение на 15 минути, докато парамедиците са се опитвали да му помогнат.

Нюкасъл е запознат с инцидента и въпросът ще бъде решен вътрешно. Ласелс, който се присъедини към „джордитата“ през 2014-а година, остана неизползвана резерва при време на поражението на Нюкасъл с 1:2 у дома срещу Ливърпул в неделя. Той е играл 225 пъти за „свраките“ и е капитан на клуба от 2016-а година.

