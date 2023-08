Серхио Рамос подписва с турския шампион

Централният защитник Серхио Рамос е близо до споразумение с турския шампион Галатасарай, съобщава журналистът Руди Галети.

Бившият испански национал е свободен агент, след като напусна Пари Сен Жермен това лято, а „Чим бом“ се надява да приключи успешно сделката до края на тази седмица.

По-рано се появиха информации, че 37-годишният Рамос може да се завърне в Севиля или да се събере отново с Лионел Меси в Интер Маями, но изглежда, че е приел предложението на Галатасарай и ще заиграе в шампионата на Турция.

🚨📈 Sergio #Ramos, #Galatasaray are speeding things up to reach an agreement with the former #PSG player. 🟡🔴🇪🇦



⏳ The aim of the 🇹🇷 club is to close the deal positively by the end of the week. 🐓⚽ #Transfers https://t.co/xPv8oVMLA0 pic.twitter.com/wDK9MKlMVb