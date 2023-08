Исканият от Байерн Мюнхен Кайл Уокър подписва нов договор с Ман Сити

Защитникът на Манчестър Сити - Кайл Уокър, ще подпише новия си договор с „гражданите“ в следващите дни, съобщава журналистът на Sky Germany – Флориан Платенберг.

Германският шампион Байерн Мюнхен, който имаше сериозен интерес към 33-годишния десен бек, отново е отправил запитване за него през миналата седмица, но английският национал ще остане на „Етихад“.

Уокър е неизменна част от състава на Хосеп Гуардиола, който спечели требъл през миналия сезон. От началото на новата кампания е стартирал и в трите мача на „небесно-сините“ във Висшата лига. Настоящият му контракт изтича в края на кампанията, но по всичко личи, че ще бъде удължен, най-вероятно за още една година с опцията за допълнителни 12 месеца.

