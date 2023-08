Български национал пред трансфер в Лийдс

Английският Лийдс иска да се подсили с българския национал Илиев Груев, пише The Athletic. Йоркшърци ще се фокусират върху подсилване в средата на терена в последните дни от трансферния прозорец и полузащитника на Вердер Бремен попада в плановете на клубв.

Leeds United have made an approach for midfielder Ilia Gruev at Werder Bremen. Highly-rated by Farke. Club focusing heavily on central midfielders now.



Kamara interest still there. Also strongly linked with Matt O'Riley at Celtic.



Story @TheAthleticFChttps://t.co/6ALH69kUWr