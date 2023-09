В Гърция: Капитанът на Лудогорец минава прегледи и подписва днес с ПАОК

Капитанът на Лудогорец - Кирил Десподов, ще подпише с гръцкия гранд ПАОК. Това твърдят медиите в страната. Информацията гласи, че разградчани ще продадат фланговия нападател на "двуглавите орли" за 3 млн. евро.

Договорът на крилото ще е за 4 години. Той вече е в Солун, където днес ще премине медицински прегледи, след което да парафира с новия си клуб.

🚨 PAOK are set to sign Bulgarian winger Kiril Despodov from Ludogorets in a deal worth €3M with the player arriving on Sunday for medicals & contract signing, according to latest reports pic.twitter.com/1TrmbonNO3

Спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков обяви, че за подписа на Кирил се бореше и Олимпиакос, но по всичко изглежда, че крилото ще продължи кариерата си в отбора, воден от Разван Луческу.

Това ще е втори сериозен изходящ трансфер за "орлите" това лято, след като преди това Игор Тиаго беше продаден на Брюж за 7.9 млн. евро.

В ПАОК Десподов ще трябва да замести продадения в Ал Халей Халед Нарей.

Kiril Despodov is joining PAOK from Ludogorets after a €3million deal - huge signing!

Olympiacos were also interested but now focused on signing a striker ahead of September 3 deadline for UEFA squads.

Rafa Mir still targeted, but also still unlikely