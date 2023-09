Шампионът на Саудитска Арабия предложи договор на Серхио Рамос

Шампионът на Саудитска Арабия Ал Итихад е предложил двугодишен договор на Серхио Рамос, съобщава Фабрицио Романо. В контракта има клауза, според която може да бъде разтрогнат.

Рамос в момента е свободен агент, след като договорът му с ПСЖ изтече.

Интерес към защитника има и от турски клубове. Той е желан от Галатасарай. Бешикташ също искаше да се подсили с ветерна, но се отказа от тези си намерения заради финансовите изисквания на испанеца.

