Бодигардът на Лео Меси отново с блестяща намеса (ВИДЕО)

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси продължава да прави фурор в САЩ. Преди часове неговият Интер Маями успя да надвие новия тим на Филип Кръстев Лос Анджелис ФК с 3:1 в мач от МЛС. Меси се отличи с две асистенции в двубоя.

Около аржентиенца нашумя и бодигардът му, който пази световния шампион не само извън терените, но и повреме на мачовете. В една от срещите той бе уловен как тича край страничната линия и следи за безопасността на Меси.

В мача срещу Лос Анджелис ФК пък бодигардът се намеси по-бързо от стюардите, когато фен нахлу на стадиона, за да стигне до Лионел Меси. Мъжът се справи лично със запалянкото, след което го "предаде" на стюардите.

A fan has tried to touch Messi.



Look at the bodyguard 😭😭pic.twitter.com/u9gnhrKqqz