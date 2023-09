Нещо невиждано се случва в Барселона

Номер 10 винаги ще остане легендарен в Барселона и то не само заради Лео Меси. Куп други легендарни футболисти носиха десетката, сред които Роналдиньо, Ривалдо, а за последно това направи Ансу Фати.

Младият талант от школата получи тежка травма, което не му позволи да покаже пълния си потенциал. Ръководството се принуди да го прати под наем в Брайтън в края на миналия месец и това доведе до нещо невиждано от над четвърт век.

От 1995 г. Барселона има футболист със знаковия номер 10 на гърба, но този сезон няма играч, който да се нагърби с тежката отгоорност. Жоао Феликс беше надеждата на "блаугранас", но той избра 14.

For the first time since 1995, no player will wear the iconic No. 10 for Barcelona 😲 pic.twitter.com/qVeRt82QXa