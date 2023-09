Новата звезда на Ботев Пд бобойник, има петгодишна условна присъда

Новата звезда на пловдивския Ботев Антоан Конте се оказа жесток побойник с петгодишна условна присъда, която още е в сила, съобщава BBC, цитиран от Мач Телеграф.

На 8 декември 2016 година тогавашният футболист на парижкия Реймс излиза на улицата с приятелката си. Между двамата избухва скандал, при който Конте започва да нанася удари на девойката. В този момент случаен младеж се намесва и опита да защити момичето. Конте се нахвърля срещу 19-годишния музикант Лиъм Джийн. Нещо повече, футболистът се качва в апартамента си, взема бейзболна бухалка, връща се на улицата и започва с нея да млати клетия младеж. Очевидци на побоя викат полиция, която идва незабавно и арестува Конте.

На 26 януари 2021 година съдът в Париж излиза с окончателна присъда – петгодишна условна присъда, която изтича на 26 януари 2026 година. Ако през това време Конте направи още някоя глупост, ще влезе в сила. На първа инстанция Конте дори е бил осъден на 12 месеца ефективен затвор и още две условно. Впоследствие обаче присъдата е променена на 5 години условно.

По време на слушанията по делото става ясно, че Конте е нанесъл два много силни удара в главата на Джийн, вследствие на които музикантът получава мозъчно счупване и вътрешен кръвоизлив. „Трябваше да се откажа от музикалната си кариера, вече не мога да движа лявата си ръка и да свиря на пиано“, казва Джийн пред съдебните заседатели.

Три месеца след побоя Реймс успява да се отърве от Конте, като го дава под наем на израелския Бейтар Йерусалим. През лятото на 2017 година централният защитник подписва постоянен договор с тима.

French police have detained Reims footballer Antoine Conte, suspected of having gravely injured a young man.



