Батална сцена: Набиха популярен тенисист (ВИДЕО 18+)

Бърнард Томич изглежда беше пребит в Австралия. Тенисистът е именно австралиец.

В Туитър разпространиха кадри от екшън, в който двама мъже нанасят побой на друг мъж. Единият и обижда озовалия се на пода с думи.

Изглежда, че жертвата е Бърнард Томич. Той е бивш номер 17 в ранглистата на АТП.

В тенис средите се твърди, че Томич не е подал оплакване в полицията.

Ситуацията освен батална и грозна, изглежда е и съмнителна.

Видеото заслужава точка 18+:

Concerning footage of what looks to be Bernard Tomic at the bottom of this altercation.



Language warning. pic.twitter.com/0FbJtO5cdn