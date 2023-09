Разтърсващо видео със Сабаленка

В Туитър се появи видео от емоциите на Арина Сабаленка минути след края на женския финал на Ю Ес Оупън 2023.

Новата номер 1 в дамския тенис вади ракета от сака си и няколко пъти я удря в пода, след което я изхвърля в контейнера за боклук.

Финалът започна перфектно за Сабаленка. Тя спечели първия сет с 6:2, но след това отстъпи 3:6, 2:6.

Изглежда една от многото камери на Евроспорт е уловила тежките емоции на Сабаленка:

When you comeback to the locker room after losing a Grand Slam final.



I low key love this: pic.twitter.com/G3mo9zcmG9