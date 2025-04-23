Новини
Спорт »
Спортът по ТВ »
Спортът по ТВ в сряда (23 април)

Спортът по ТВ в сряда (23 април)

23 Април, 2025 07:25 369 0

  • спортът по тв-
  • телевизията-
  • днес-
  • гледате-
  • футбол-
  • снукър-
  • тенис

Ето какво може да гледате по телевизият днес

Спортът по ТВ в сряда (23 април) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

12.00 Тенис: турнир в Мадрид - МАХ Спорт 1

12.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг - Евроспорт 1

13.40 Колоездене: Обиколка на Алпите, трети етап, мъже - Евроспорт 2

15.30 Колоездене: Флеш Валон, мъже - Евроспорт 2

16.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг - Евроспорт 1

18.00 Футбол: „Пансерайкос“ - „Панеталокис“ - Нова спорт

19.00 Футбол: „Лудогорец“ - „Ботев“ Враца - Диема спорт

20.00 Футбол: „Атлетик“ - „Лас Палмас“ - МАХ Спорт 4

20.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг - Евроспорт 1

21.30 Баскетбол: мач от Евролигата - МАХ Спорт 2

22.00 Футбол: „Интер“ - „Милан“ - МАХ Спорт 3

22.00 Футбол: „Арсенал“ - „Кристъл Палас“ - Диема спорт 2

22.30 Футбол: „Хетафе“ - „Реал“ Мадрид - МАХ Спорт 4

02.00 Хокей: мач от плейофите в НХЛ - МАХ Спорт 2

03.30 Футбол: „Индепендиенте дел Вале“ - „Ривър Плейт“ - МАХ Спорт 4


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ