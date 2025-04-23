Спортът по ТВ в сряда (23 април)

12.00 Тенис: турнир в Мадрид - МАХ Спорт 1
12.00 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг - Евроспорт 1
13.40 Колоездене: Обиколка на Алпите, трети етап, мъже - Евроспорт 2
15.30 Колоездене: Флеш Валон, мъже - Евроспорт 2
16.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг - Евроспорт 1
18.00 Футбол: „Пансерайкос“ - „Панеталокис“ - Нова спорт
19.00 Футбол: „Лудогорец“ - „Ботев“ Враца - Диема спорт
20.00 Футбол: „Атлетик“ - „Лас Палмас“ - МАХ Спорт 4
20.30 Снукър: Световен шампионат в Шефилд, първи кръг - Евроспорт 1
21.30 Баскетбол: мач от Евролигата - МАХ Спорт 2
22.00 Футбол: „Интер“ - „Милан“ - МАХ Спорт 3
22.00 Футбол: „Арсенал“ - „Кристъл Палас“ - Диема спорт 2
22.30 Футбол: „Хетафе“ - „Реал“ Мадрид - МАХ Спорт 4
02.00 Хокей: мач от плейофите в НХЛ - МАХ Спорт 2
03.30 Футбол: „Индепендиенте дел Вале“ - „Ривър Плейт“ - МАХ Спорт 4
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