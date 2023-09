Стана ясно каква ще е разликата в Гран при на Сингапур

Тази седмица е състезателният уикенд за Гран при на Сингапур. През настоящата кампания ще има една основна разлика, която касае пистата.

В трети сектор завоите от 16-ти до 19-ти са заменени от още една дълга права. Така Марина Бей се очаква да стане с около 10 секунди по-бърза от предишни години.

Състезанието ще се проведе в неделя от 15:00 часа.

