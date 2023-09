50 хиляди в Белград разплакаха Новак Джокович и героите от баскетболния национален отбор

50 хиляди в Белград разплакаха от щастие суперзвездата Новак Джокович и героите от баскетболния национален отбор, които спечелиха сребърен медал на Световното първенство миналата седмица.

Феновете в сръбската столица първоначално аплодираха и скандираха в чест на “плавите” , а появата на Джокович беше допълнителна изненада за тях.

Very emotional scenes on Djokovic return to Serbia. Even he was taken back from the outpouring of love and support he was shown by thousands wanting to show their love for him.



Novaks been through a lot in the last 2 years this meant a lot to him. ❤️pic.twitter.com/JMkavt1bLk