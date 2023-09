Легенда на Ferrari: Алонсо не е толкова добър, колкото го изкарват част от медиите

Легендата на Ferrari Джоди Шектър, който с титлата си от 1979 година беше последният световен шампион на Скудерията преди ерата на Михаел Шумахер, изненада феновете с остро изказване за Фернандо Алонсо, което се различава от общото впечатление за испанеца.

73-годишният Шектър е съгласен, че Алонсо е „много добър”, но уточни че медиите го изкарват по-добър отколкото е той всъщност.

„Ясно е, че Фернандо е много добър – обясни Шектър. – Не харесвах някои неща, които той правеше в началото на кариерата си. Изобщо не ги харесвах. Но Алонсо е добър, агресивен е. Но не мисля, че е толкова добър, колкото го смятат част от медиите. Но сега се справя добре, страхотно.”

