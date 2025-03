"Джеймс Уеб" установи кога точно е "изгряла" първата светлина във Вселената

Учени са установили с помощта на космическия телескоп "Джеймс Уеб", че ключов момент от историята на ранната Вселена, е започнал по-рано, отколкото се смяташе досега, предаде Ройтерс, позовавайки се на публикация в сп. "Нейчър".

Нови наблюдения показват, че първата светлина на Вселената е проникнала през мъглата на космическите "тъмни векове" само 330 милиона години след Големия взрив.

Подробните наблюдения с телескопа на малката отдалечена галактика JADES-GS-z13-1 хвърлят светлина върху т.нар. "епоха на рейонизация" - едно от най-важните събития в ранната Вселена, пише Skyandtelescope.org.

Само 380 000 години след огненото си начало разширяващата се Вселена се превръща в мъгла от предимно неутрални водородни и хелиеви атоми, навлизайки в т.нар. космически "тъмни векове".

🆕 Webb has seen an unexpected ‘first light’ 🌟 in one of the most distant galaxies yet discovered: JADES-GS-z13-1



