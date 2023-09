Стана ясно защо забранили на Тайсън Фюри да се боксира докато стане на 16 г.

Тайсън Фюри не е имал право да се състезава в бокса за юноши поради размера си. По време на ранните си тийнейджърски години Фюри е тежал зашеметяващите 89 кг и превъзхождал младите си тренировъчни партньори. И самият мащаб на Циганския цар означавал, че бившият треньор Стив Игън не е могъл да го види на ринга, докато Фюри не навършил 16 години.

Но треньора винаги е вярвал, че е предопределен да стане страхотен боксьор. Игън каза пред вестник „Сън“: „Той беше 6 фута 4 инча (193 см), 89 кг, когато за първи път влезе в нашата фитнес зала на 14 години през 2002 г. Един ден се обърнах към баща си и му казах: „Той ще бъде световният шампион в тежка категория. Казах на Тайсън, че той ще стане световен шампион в тежка категория също“.

„Той обичаше да му казвам това, че ще бъде толкова добър. Тайсън започна да вярва в това. Винаги се смеехме. Той не се би като юноша, защото беше твърде голям. Беше твърде голям за възрастта си, така че не можех да му дам никакви битки, докато не стана на 16“.

„Когато беше на 14 нямаше друг толкова голям. Дори на 15 също. Така че той трябваше да изчака да стане на 16, за да може да се състезава с 16-годишните и 17-годишните. Нямаше как да се състезава преди това“.

