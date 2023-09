Боксьор спечели мач за първи път след 49 загуби

След поредица от последователни поражения, феновете често бързат да отпишат един боец, но през юли Джейк Полард доказа, че никога не можеш да отхвърлиш трудолюбив, издръжлив противник, който има неукротим манталитет. По професия – ковач, който подковава коне – Полард премина през въжетата на легендарната зала York Hall преди почти два месеца за своето петдесето професионално състезание без победа за името си.

Там той се изправи срещу дебютанта Луис Смитсън в първия двубой на картата и осигури нещо невиждано за него, когато реферът вдигна ръката му и по този начин сложи край на рекорда 0-49 на йоркширеца.

Говорейки пред Boxing Social след победата си, скромният 31-годишен боксьор сподели облекчението си, но призна, че победата е просто „още един ден в офиса“, що се отнася до него.

„За мен не беше много по-различно, беше още един ден в офиса. Не ме разбирайте погрешно, беше хубаво да кажа на сина си, че съм спечелил за първи път, но имаше много други битки, които хората смятаха, че съм спечелил или поне завършил наравно. Все пак се забавлявах с битката и двамата напуснахме ринга без сериозни контузии, това е най-важното за мен.”

Има много хора в спорта, за които е ясно, че са „родени бойци“. Точно такъв е и Полард. Това се вижда от ненадминатия му дух да продължи да преследва кариера като професионален боксьор, въпреки че има толкова много загуби.

„Наслаждавам се да се бия, без значение какъв е резултатът. Има определено усещане, което е по-добро от победата за нас, калфите, и това е, когато си на ринга с най-добра перспектива, който е бил на лагер, има спонсори, диетолози и всичко, което можеш да пожелаеш, и те наистина правят всичко възможно, за да ви измъкнат оттам, но на последния гонг все още сте изправени, след като сте взели най-доброто, което могат да предложат. Това чувство е невероятно, по-добро от победа. За нас, калфите, решението на рефера или съдиите няма значение. Ако се наслаждаваме на битката и се справяме добре, тогава сме щастливи, не очакваме да вземем решението.”

