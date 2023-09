Треньорът на Милан ползва Ибрахимович за мотивация преди Шампионската лига

Бившият нападател на Милан - Златан Ибрахимович, присъства на тренировката на "росонерите" преди мача от 1-ия кръг на груповата фаза на Шампионската лига срещу Нюкасъл. 41-годишният швед помага на треньора на Милан Стефано Пиоли по време на заниманието.

Ибрахимович не успя да спечели "ушатата" като футболист, но има огромен опит, които може да предаде на футболистите и да ги мотивира след тежката загуба от Интер (1:5) в събота.

Милан ще се изправи срещу Нюкасъл утре (19 септември) в откриващ мач от новата кампания в най-престижния европейски клубен турнир.

Zlatan Ibrahimović has joined AC Milan coach Stefano Pioli ahead of UCL game vs Newcastle 🔴⚫️🇸🇪



This happens in the training session before the game and after losing the Milano derby on Saturday. pic.twitter.com/gjUctQU2df