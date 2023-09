Бензема: Шампионатът на Саудитска Арабия е на път да стане най-добрата лига на планетата

Нападателят на Ал Итихад - Карим Бензема, каза какво мисли за нивото на шампионата на Саудитска Арабия.

„Шампионатът на Саудитска Арабия е на път да се превърне в най-добрата лига на планетата. Това ще се случи, когато се появят повече играчи от световна класа. Това ще придвижи шампионата напред“, каза Бензема, цитиран от Football Tweet.

Той се присъедини към отбора си миналото лято като свободен агент, след като преди това напусна Реал Мадрид, за който играеше от 2009-а година.

🎙️ Karim Benzema: “The Saudi League is on its way to being the best league in the world. This will happen if the number of professional players in the team increases. This will increase the development of the league more and more.” 🇸🇦 pic.twitter.com/6epGtlMO0S