Кристиано Роландо предизвика фурор в Иран (ВИДЕО)

"Добре дошъл, Роналдо!" Иранците посрещнаха португалската звезда на Ал-Насър в понеделник, който пристигна в Техеран за среща с местния Песеполис, съобщи АФП. Този мач стана възможен заради затоплените дипломатически отношения между Иран и Саудитска Арабия.

Кристиано Роландо и съотборниците му бяха поздравени от виковете на десетки ирански фенове, които бяха посрещнати при слизането им от автобуса на летище "Имам Хомейни".

На Роналдо му бе връчен разкошен персийски килим от президента на Персеполис. Огромни транспаранти с надписи "Добре дошли!" с портретите на футболистите на Ал-Насър бяха закачени на всички мостове през иранската столица, която не е свикнала да посрещна световни спортни звезди заради дипломатическото си изолиране.

"Много е вълнуващо", казва 28-годишният Навид Борнанифар, който е фен на Кристиано Роналдо. Той се надява да гледа хубав мач между звездите на Ал-Насър и Персеполис.

За съжаление нито един привърженик няма да може да види на живо мача между двата отбора на 90-хилядния стадион "Азади" заради наказание на Азиатската конфедерация, наложено на Персеполис заради противоречиво съобщение в профила на отбора в Инстаграм. Срещата обаче ще бъде излъчена по телевизията.

The crowd in Iran going crazy for Cristiano Ronaldo.



pic.twitter.com/etJwrd2Tq5