Гуардиола се присмя на Ман Юнайтед (ВИДЕО)

Мениджърът на Манчестър Сити – Хосеп Гуардиола, даде брутален отговор на въпрос, зададен за началото на сезона на градския съперник Манчестър Юнайтед.

След като „червените дяволи“ бяха много активни през летния трансферен пазар, привличайки Мейсън Маунт, Андре Онана, Рамсус Хойлунд, Серхио Регилон и Софиан Амрабат, то се очакваше тимът да се конкурира с „гражданите“ за върха в Англия.

Лошият старт на Ман Юнайтед обаче донесе шест точки от възможни 15, а Гуардиола говори преди първия мач на отбора му в групите на ШЛ срещу Цървена звезда.

„Знаете колко силен е Арсенал, видя се вчера на „Гуудисън Парк“. Ливърпул отново се завърнаха и са обратно“, каза той, след което беше попитан за Юнайтед.

Той се присмя и каза: „Е, те не стартираха както очакваха. Същият случай е и с Челси. Но винаги Ман Юнайтед и Челси ще намерят ритъма“, продължи той.

Pep saying Liverpool are back before going on to cook United.😭 pic.twitter.com/FZnvLm3HB7