Майк Тайсън е легенда на световния бокс. Той е най-младият шампион в тежката категория. Тайсън активно поддържа добра физическа форма във фитнеса. 57-годишният Динозавър показа как тренира.

Ето видео от Туитър:

Mike Tyson in the gym today at age 57…



[🎥 @MikeTyson] pic.twitter.com/YqraiyUnqS